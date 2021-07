We kunnen weer alles doen. Met beperkingen weliswaar, maar we mogen opnieuw reizen en gezellig op café of op restaurant gaan. En in september kunnen jongeren weer naar school en zal thuiswerken niet meer de regel zijn. Maar ook het economisch herstel is langzaam ingezet. Of gooit de deltavariant, die steeds meer oprukt, toch weer roet in het eten?