OVERZICHT. Wallonië opnieuw getroffen door noodweer: in Dinant drijven wagens weg als badeendjes

Er was voor gewaarschuwd en het is ook uitgekomen. Op sommige plaatsen in ons land hebben onweders zaterdagavond weer lelijk huisgehouden. En opnieuw werd Wallonië het zwaarst getroffen. Onder meer in Dinant liepen straten onder en dobberden auto’s als badeendjes op het water. Een overzicht.

Delen van Waals-Brabant zijn zaterdagavond getroffen door grote modderstromen. Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van anderhalve meter. De brandweer is aan de slag om de modder weg te krijgen.

Dinant

Rond 20 uur braken de hemelsluizen open boven de provincie Namen. In Dinant stonden in geen tijd ganse buurten onder water. Vooral aan het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, zegt schepen Robert Closset.

Volgens Closset stond er hier en daar een halve meter water en zijn zeker 25 wagens aan het drijven geslagen op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad. Daarbij zijn sporen op de lijn Athus-Maas beschadigd, zegt hij. Spoorverkeer is daar tijdelijk niet meer mogelijk en Infrabel laat weten dat er vandaag geen technische ploegen meer ter plaatse komen omdat het te gevaarlijk is.

Dinant. — © BELGA_HANDOUT

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, stelde oud-burgemeester en huidig provincieraadslid Richard Fournaux, die al 57 jaar in Dinant in de buurt van de Maas woont.

Burgemeester Axel Tixhon had het over “aanzienlijke” materiële schade door “kolkende stromen” in zijn stad. “Het kolkende water heeft heler straten verzwolgen”, zei hij nog. “Het was kort maar extreem gewelddadig. Een crisiscel is bij elkaar geroepen om de interventie van de hulpdiensten te coördineren.” Ook is de civiele bescherming ter plekke om puin, wagens en modder te ruimen.

Vier mensen moesten ondergebracht worden naar een ander onderkomen, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers.

Namen: “Materiële schade erger dan vorige week”

De brandweer van Namen werd zaterdagavond omstreeks 23.00 uur overrompeld door oproepen voor interventies. “Het is net zoals vorige week”, klonk het bij de brandweer van Namen. “Dit keer is het de volledige linkeroever van de Maas die getroffen is. We richten ons op het redden van mensen en de stabiliteit van woningen. Evacuaties zijn soms nodig uit veiligheidsoverwegingen.” Commandant Pierre Bocca noemde het “pure waanzin”. “Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn.”

Nog volgens Burgemeester Maxime Prévot is de situatie in Namen “erger” is dan bij het noodweer van vorige week gezien er meerdere wijken die nu blank staan. “Er is ook waterschade aan het ziekenhuis en in rusthuizen, maar tot dusver hebben we geen weet van doden of gewonden.”

De gevolgen van de aardverschuiving in Namen. — © BELGA

De kracht van het water was dusdanig dat het een kleine aardverschuiving veroorzaakte. Nabij het casino van Namen is een muur ingestort, ook werden heel wat wagens meegesleurd. Kasseien en asfaltplaten spelden weg. De overstromingen zorgden ook voor gaslekken, branden, lekkage van stookolie en voor grote schade aan de wegen. Het puin ruimen moet volgens burgemeester Prévot uiterst voorzichtig gebeuren om grotere aardverschuivingen te vermijden. De stad Namen heeft noodwoningen ter beschikking gesteld voor mensen die nergens naartoe kunnen, maar voorlopig is er geen melding van slachtoffers.

Ook in deelgemeentes van Namen was er ook heel wat wateroverlast in de dorpen Cognelée, Vedrin en Bomel. De regio Luik, waar men na de zondvloed van vorige week opnieuw voor het ergste vreesde, bleef dit keer gespaard. Al houdt men daar nog het hart vast voor de regen die vannacht voorspeld wordt.

Vlaanderen

Vlaanderen werd in vergelijking met Wallonië best gespaard. Al kreeg men ook hier op veel plaatsten te kampen met zware wateroverlast. Vlaams-Brabant en Antwerpen kwamen eerst aan de beurt. Onder meer de voetbalwedstrijd Beerschot-Cercle Brugge moest worden stilgelegd omdat regen en hagel het veld onbespeelbaar hadden gemaakt.

“De Antwerpse brandweer kreeg vooral meldingen van ondergelopen kelders en straten die onder water staan”, zegt Kristof Geens van brandweer zone Antwerpen. In Ekeren heeft een blikseminslag een woning geraakt. In Sint-Gillis-Waas en Temse stonden zaterdagavond verschillende straten blank. Overal moest de brandweer uitrukken om kelders en straten watervrij te maken.