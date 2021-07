Dit hebt u vannacht gemist: wereldrecord in het zwembad, forfait van Murray en Belgen met wisselend succes

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

In het zwembad vonden de eerste vier zwemfinales van deze Olympische Spelen plaats. In de 400m vrije slag stuntte de amper achttienjarige Tunesiër Ahmed Hafnaoui. De Australiër Jack McLoughlin denderde tot aan 250 meter voorbij het wereldrecord, maar viel in de laatste 25 meter volledig stil. De jonge Hafnaoui was nipt sneller bij het aftikken. Niet alleen is Hafnaoui pas 18, hij zwom ook vanuit de nadelige baan 8.

Australië veroverde dan weer de 4x100 meter bij de vrouwen het goud in een wereldrecord. Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon en Cate Campbell legden de nieuwe mondiale toptijd op 3:29.69. Het Australische viertal doet zo beter dan het vorige wereldrecord, uit april 2018 (3:30.05). Ook dat was in Australische handen.

© AFP

Andy Murray zal zichzelf intussen niet opvolgen als olympisch kampioen. De Brit gaf forfait voor het enkeltornooi op medisch advies, maar blijft wel actief in het dubbelspel. “Dit was een ontgoocheling voor mij, maar de medische staf gaf negatief advies om in beide tornooien actief te blijven.” Murray speelt in het dubbelspel met Joe Salisbury, zijn plaats wordt ingenomen door de Australiër Max Purcell. Er viel ook een verrassing bij de dames: nummer één van de wereld Ashleigh Bartey werd meteen uitgeschakeld.

LIVE. Volg hier hoe Team Belgium het doet op de Olympische Spelen

Hoe verging het de Belgen?

Een domper op de olympische droom voor Limburg: Elise Mertens druipt ook in het enkelspel meteen af. Mertens, het twaalfde reekshoofd in Tokio, verloor in de eerste ronde tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 34) in drie sets: 4-6, 6-4 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 52 minuten. De Limburgse won de eerste set maar kon in set twee die lijn niet doortrekken. In de derde set liep ze uit tot 2-4, maar toen brak de veer volledig en ging de Russin met de zege lopen.

Met Alex Cruysberghs stond voor het eerst een Belgische skater op de Olympische Spelen. De skater met zijn domicilie in Los Angeles was zelf eerst wat ontgoocheld in zijn runs, maar met een goeie laatste trick kon hij uiteindelijk de dertiende plaats op 20 deelnemers pakken. Een finale zat er voor Cruysberghs niet in; dat was weggelegd voor de 8 besten.

© BELGA

De Belgian Lions 3x3 wonnen hun derde groepswedstrijd met 21-16 van Rusland. Later maandag (8u25 Belgische tijd) kijken de Belgian Lions 3x3 Servië nog in de ogen, maandag zijn China en Nederland de tegenstrevers. Dinsdag wordt nog Polen partij gegeven.

Judoka Charline Van Snick plaatste zich dan weer voor de kwartfinales in de categorie tot 52 kilogram. Van Snick vloerde in de tweede ronde de Israëlische Gili Cohen met een Ippon op 2:12 van het einde. In de eerste ronde versloeg de Luikse de Canadese Ecaterina Guica, ook met een ippon op ruim een minuut van het einde. In de kwartfinales wacht de Italiaanse Odette Giuffrida, die in 2016 in Rio het zilver behaalde.

© AFP

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

Voor het eerst staat een skateboardtornooi op het programma op deze Spelen. Onze landgenoot kon zich niet plaatsen voor de finale. Die werd gewonnen door de Japanner Yuto Horigome. Zijn vijf tricks scoorden telkens in de negens. Kelvin Hoefler (Brazilië) en Jagger Eaton (VS) mochten mee op het historische podium.

Dit staat er vandaag nog op het programma

05u – 11u: ZEILEN: Wannes Van Laer (laser) & Emma Plasschaert (laser radial), dag 1

06u – 10u35: WIELRENNEN: Valerie Demey, Julie Van De Velde, Lotte Kopecky (wegrit vrouwen)

10u – 15u15: RUITERSPORT: Laurence Roos, Larissa Pauluis, Domien Michiels (dressuur), dag 2

12u34: ZWEMMEN: Fanny Lecluyse (100m schoolslag), reeksen

13u20 – 14u57: TURNEN: Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Lisa Vaelen, kwalificaties