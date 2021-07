De Brusselse brandweer heeft zaterdag kort voor de middag een man gered uit een rioolput onder een vergader- en gebedsruimte in de kelder van een gebouw in de Ribaucourtstraat in Molenbeek. Dat laat brandweerwoordvoerder Walter Derieuw weten. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar houdt allicht niets over aan zijn hachelijke avontuur.