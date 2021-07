De competitiestart van KV Oostende werd een ijskoude duik in de Noordzee. Het overwicht was er, de kansen ook, maar het was een efficiënt Charleroi dat drie keer scoorde (0-3). Een lichtpuntje voor de kustformatie? Net voor de aftrap werd een nieuwe aanvaller gepresenteerd. En ze zullen hem de komende weken hard nodig hebben.