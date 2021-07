Er was voor gewaarschuwd en het is ook uitgekomen. Op sommige plaatsen in ons land, onder meer in de regio Namen, hebben onweders zaterdagavond weer lelijk huis gehouden. Straten liepen onder en auto’s dobberden als badeendjes op het water. Maar de schade is gelukkig veel minder groot dan bij de zondvloed van vorige week.