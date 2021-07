Lille

De trouwe supporters van Wout van Aert uit Lille zijn uiteraard heel tevreden met de zilveren medaille voor hun favoriete renner. Een groot supportersfeest is voorlopig nog niet mogelijk, maar die schade halen ze later wel in. “Dit is eigenlijk een zilveren medaille met een gouden randje”, zegt Dirk Vingerhoets van de Lilse supportersclub.