Tienkoppig Zulte Waregem moet vrede nemen met puntje tegen OH Leuven: 1-1

Zaterdagmiddag begonnen OH Leuven en Zulte Waregem aan hun nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Na een geanimeerde pot voetbal eindigde de wedstrijd op 1-1. Zulte Waregem moest het een half uur met een mannetje minder doen na een rode kaart voor Joost Van Aken. Jelle Vossen, die in het begin van de partij nog voor een leeg doel onbegrijpelijk miste, en goaltjesdief Thomas Henry (vanop de stip) zorgden voor de doelpunten.