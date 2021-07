Paard raakt even in paniek na spectaculaire reddingsactie met helikopter — © KameraOne

Een paard genaamd Mackey is samen met zijn ruiter in een benarde situatie verzeild geraakt. Het dier viel donderdag van een steile helling in San Diego en had hulp van de brandweer nodig. Met een helikopter en een harnas werd het paard uiteindelijk naar veiliger oorden gehesen, al heerste wel even paniek toen Mackey meteen na de reddingsactie ontsnapte.