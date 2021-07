Zaterdagmiddag stond in de Ronde van Wallonië de vijfde en laatste etappe op het programma. De etappe draaide uit op een massasprint, en daarin was Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) de snelste. Het is voor de Nederlander de tweede ritzege in deze Ronde van Wallonië. De eindzege is voor de Amerikaan Quinn Simons.