Al sinds 2015 draagt Toby Alderweireld (32) de kleuren van Tottenham, maar deze zomer zou daar wel eens verandering in kunnen komen. Volgens The Telegraph is Tottenham immers akkoord gegaan om de Rode Duivel te verkopen aan het Qatarese Al-Duhail, waar ook Junior Edmilson (ex-Standard en ex-STVV) speelt.