Liliane bij het graf van haar ouders. “De diefstal moet tussen dinsdag en vrijdag gebeurd zijn, want maandag was het kunstwerk er nog.” — © eva

Lanaken

Op het graf van Georges Coninckx en Julia Maenen op het kerkhof in Lanaken-centrum werd afgelopen week door onbekenden een uniek bronzen kunstwerk meegenomen. “Papa had het kunstwerkje na het overlijden van mama laten maken. Het is onvervangbaar”, zegt dochter Liliane.