Sean Dhondt blikt terug op “rot jaar”: “Psycholoog leerde me dat schuldgevoel nergens toe leidt”

Sean Dhondt (37) heeft op Radio 1 teruggeblikt op wat hij een “rot jaar” noemt, waarin naaktfoto’s van hem rondgingen. De veelbesproken affaire-Eveline richtte veel schade aan, maar het louterde hem ook. De presentator/muzikant staat nu anders in het leven. “Ik moet niet meer de perfecte mens zijn. Ik heb letterlijk in mijn blootje gestaan voor een heel land… Wat kan er mij nu nog gebeuren?”

Sean Dhondt was zaterdag te gast in het programma De boshut op Radio 1. Presentatrice Annemie Peeters bracht onder meer de affaire-Eveline ter sprake. Ter herinnering: de BV werd – samen met collega’s Peter Van de Veire en Stan Van Samang – in de val gelokt om naaktfoto’s van zichzelf te delen. Dat gebeurde door een jongeman die zich voordeed als wellustige jongedame (’Eveline’).

Het afgelopen jaar was “uiteraard niet de fijnste periode”, zei Dhondt in de uitzending. De affaire, die in september 2020 de media haalde, ging gepaard met “heel veel schuldgevoel”. Hij is naar een psycholoog gestopt om hem daarbij te helpen. Zij leerde hem vooral dat “te lang met een schuldgevoel zitten, nergens toe leidt”.

“Op zich is fouten maken iets menselijks. Wat je ook verweten wordt door anderen, zeker als je een bekende kop hebt. En plots is het niet alleen meer familie, vrienden en een beperkt groepje collega’s die een mening heeft, maar een heel land.”

De mediafiguur heeft ook geleerd bewuster met social media om te gaan. Hij deelt niet meer alles op Instagram. Daarnaast is hij veel beginnen te sporten. Zwemmen, fietsen en joggen, af en toe ook wat krachttraining: het was een goeie uitlaatklep en het werkte therapeutisch.

Dhondt zegt dat de affaire-Eveline veel kwaad heeft aangericht. Maar dat het hem ook enigszins goed heeft gedaan, want hij staat nu anders in het leven. “Ik ben altijd een positivo en ik zal dat blijven. Maar dat perfecte beeld dat ik altijd van mezelf moest ophangen als bekende mens… Ik had dat van kleinsaf aan al dat ik een pleaser was, dat ik wilde dat iedereen me tof vond.”

De presentator en muzikant beseft nu: “Doordat ik letterlijk in mijn blootje gestaan heb voor een heel land... Wat kan er mij nu nog gebeuren? Ik ben ook geen perfecte mens. En nu is dat eindelijk duidelijk. Ik kan die strijd laten varen, omdat dat masker is afgevallen.”

Op de vaststelling van Annemie Peeters dat Vlaanderen dat accepteert, misschien niet in den beginne, reageert Dhondt: “Er gebeuren gelukkig – of jammer genoeg – ergere dingen in de wereld dan iemand die een naaktfoto van zichzelf maakt, die verstuurt en die dan wordt rondgestuurd. Dat zijn criminele feiten, mensen die dat gaan verspreiden.”

Dhondt heeft naar eigen zeggen “bitsige commentaren” gehoord. Maar er waren ook veel ouders die hem schreven: Het is misschien raar en je wilt het misschien niet horen, maar dankzij jou hebben we onze kinderen die met foto’s naar huis kwamen, kunnen uitleggen wat dat is, sexting, en hoe ze daar voorzichtig mee moeten omgaan.

De bekende figuur is blij dat het debat is geopend. Hij heeft ook samengezeten met Child Focus. En er zijn verschillende instanties die hem hebben benaderd om campagne te voeren. “Toen dacht ik: Oké, wil ik daar de posterboy voor zijn? Allesbehalve. Ik heb gezegd: Jongens, ik snap wat je bedoelt, en dat het een sterk signaal zou kunnen zijn. Maar geef me effe tijd om dingen te verwerken.”

Na de affaire-Eveline zetten Sean Dhondt en zijn vrouw Allison Scott een punt achter hun huwelijk. Hij heeft intussen een nieuw lief.