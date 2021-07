Mathieu van der Poel vindt olympische titel vooral heel ‘cool’

Mathieu van der Poel maakte vandaag pas voor het eerst kennis met het parcours waarop hij maandag een gooi doet naar olympisch goud op de mountainbike. De Nederlandse alleskunner stapte na een bijzonder geslaagde week in de Tour de France af en moet nu zien of drie weken specifieke voorbereiding voldoende is om in een andere discipline uit te blinken.

Van der Poel (26) arriveerde pas vrijdag in Japan. “Of het de juiste route is, blijkt pas achteraf”, zei hij zaterdag. “Maar de regels hier zijn zo strikt. Het voelde als een soort gevangenis, hoorde ik. Dat is niet echt aan mij besteed. En daarbij, ik heb altijd mijn eigen ding gedaan.”

Hij is viervoudig wereldkampioen veldrijden, winnaar van klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Strade Bianche en drager van de gele trui in de afgelopen Tour. Op de mountainbike stelde hij de olympische titel als doel. Gewoon, omdat het kan. Al was het uitstel van de Spelen vanwege het coronavirus een tegenvaller. “Daardoor is nu alles een beetje op elkaar komen te zitten. Ik had liever een andere voorbereiding gehad, maar de Tour was zeer succesvol. Het is niet vanzelfsprekend drie disciplines te combineren. Dat me dat goed afgaat, daar mag ik best een beetje trots op zijn.”

Lastige planning

De enige onzekerheid is het gebrek aan wedstrijdritme. “Ik had nog graag één of twee wedstrijden gereden deze zomer, maar dat was met deze planning onmogelijk. Na de Tour heb ik eerst een paar dagen gerust, daarna is de opbouw naar deze wedstrijd begonnen. De vorm was al goed, ik heb iets meer interval gedaan. Voor de helft op de wegfiets, de andere helft op de mountainbike.”

Of dat genoeg is, weet Van der Poel niet. De hitte, de luchtvochtigheid en het verwachte slechte weer waardoor het parcours in een modderpoel zou kunnen veranderen kunnen voor een speciale wedstrijd zorgen. “Het is een heel aparte warmte. Met een goede dag kun je er net iets beter tegen. Of je nu geacclimatiseerd bent of niet”, meent hij.

Wat hij zag in Izu, ruim 100 kilometer buiten Tokio, sprak hem aan. “Het is zeker een mooie omloop: best technisch, veel op en af, weinig stukken om te herstellen. Er zijn twee à drie vrij gevaarlijke technische passages. maar ook weer niet overdreven.”

Pidcock en Flückiger

De Brit Tom Pidcock en de Zwitser Mathias Flückiger ziet hij als gevaarlijkste concurrenten. “Door die hitte wordt het een speciale wedstrijd en het is geen typisch mountainbikeparcours. Ik weet natuurlijk niet hoe de anderen zich hebben voorbereid.”

Met corona en alle gevolgen die dat voor de Spelen heeft gehad is er, zo merkte hij, niet echt sprake van een olympische sfeer. “Maar dat verandert uiteindelijk niets aan mijn doel. Of ik een plan heb? Het ligt aan de benen. Je moet jezelf niet meteen opblazen met die korte lastige klimmetjes en daarbij de warmte. Een olympische titel zou wel heel ‘cool’ zijn. De Spelen, dat is toch iets groots, groter dan de sport.” (belga)