Ook mevrouw Van Aert tevreden met zilver: “Ik ben supertrots, en nu slaap inhalen”

Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, keek tijdens een brunch met vrienden naar de Olympische wegrit waar manlief een zilveren medaille pakte. “Superfrustrerend om naar te kijken, die laatste 30 kilometer toen iedereen op Wout zijn wiel zat. Maar ik ben trots, en hij is content.” Al zal zij vooral content zijn als hij op 30 juli weer in het land is. “Voor ons is het vooral een papa en een man in huis die je mist.”