Zuid-Koreaanse omroep krijgt kritiek op ‘onvergeeflijke’ beelden tijdens openingsceremonie Olympische Spelen

De Zuid-Koreaanse televisiezender MBC heeft zich gisteren tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio niet van haar fraaiste kant laten zien. De zender toonde bij enkele landen, waaronder Oekraïne en Haïti, nogal zeer ongepaste beelden.

Toen het de beurt was aan Oekraïne, kwam er naast de atleten een foto tevoorschijn van de kernramp in Tsjernobyl. Bij Haïti was er dan weer een afbeelding met een verwijzing naar de plaatselijke rellen en de moord op hun president.

Alsof dat nog niet genoeg was, werden er bij Italië en Noorwegen op stereotiepe wijze respectievelijk een pizza en een zalm getoond.

Kritiek op sociale media

Op sociale media waren de reacties uiteraard niet min. MBC wist in een statement al snel haar excuses aan te bieden voor de “totaal ongepaste en onvergeeflijke beelden”.