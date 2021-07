Vader Meghan wil zijn kleinkinderen zien: “Ik stap naar de rechter”

Thomas Markle, de vader van Meghan, wil via de rechter afdwingen dat hij zijn kleinkinderen mag zien. Thomas heeft al jaren geen contact meer met zijn dochter en hoopt het via de rechtbank voor elkaar te krijgen dat hij zijn kleinkinderen Archie en Lilibet mag ontmoeten.

“Ik heb het recht om ze te zien”, aldus Thomas in een interview met Fox News. Hij vindt dat de kinderen van Harry en Meghan niet de dupe moeten zijn van zijn ruzie met de hertogin van Sussex. “Archie en Lili zijn kleine kinderen en hebben niets te maken met politiek. Zij zijn geen pionnen in een spel en verdienen dezelfde rechten als andere royals.” Meghan heeft sinds 2018 geen contact meer met haar vader. Sindsdien besprak hij meerdere keren met journalisten zijn frustratie over het gebrek aan contact en haalde hij diverse keren uit naar zijn dochter en Harry. (tlg)