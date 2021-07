In de Spreeuwerstraat in Neeroeteren heeft de politie vrijdag rond 15.15 uur een bromfiets gevonden tegen een boom. De sleutel zat nog in het contact en de bromfiets had geen kenteken. Het chassis was niet geseind en niet gekend. De bromfiets werd meegenomen en bleek uit Apeldoorn in Nederland te komen. De politie voert verder onderzoek. siol