Vrijdag werd een zesde stortplaats gevonden in de Dokter Lenstralaan. — © Mark Dreesen

Dilsen-Stokkem/Leopoldsburg

De politie Maasland is vrijdagavond uitgekomen op twee sluikstortplaatsen in de Dokter Lenstralaan in Lanklaar, vlakbij de historische scheepvaartsite Tivoli waar donderdag ook al op vier plaatsen bouwafval werd gevonden. Er werd een pv opgesteld voor een verdachte uit Leopoldsburg.