Het Europese land dat als eerste coronamaatregelen liet varen, moet nu weer verstrengen

IJsland neemt opnieuw maatregelen, na een forse toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Dat heeft premier Katrin Jakobsdottir vrijdag verklaard. Op 26 juni had het land alle maatregelen opgeheven.

Vanaf zondag middernacht tot 13 augustus zullen publieke bijeenkomsten beperkt worden tot maximaal 200 personen. De afstandsregel van een meter gaat opnieuw in, en bars en restaurants moeten om 23.00 uur sluiten. Zwembaden en sportzalen zullen maar aan 75 procent van hun capaciteit mogen zitten en een mondmasker wordt weer verplicht binnen.

Op IJsland is meer dan 85 procent van de inwoners van 16 jaar en ouder ondertussen volledig gevaccineerd. Het land hief als eerste in Europa ongeveer een maand geleden alle coronabeperkingen in binnenruimtes op. Maar sinds 12 juli wordt het geconfronteerd met een forse toename van de besmettingen, waarvan drie kwart bij gevaccineerde personen. De meerderheid van de gevallen heeft betrekking op de deltavariant van het virus.

De IJslandse minister van Volksgezondheid had maandag al aangekondigd dat voor reizigers een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud nodig zal zijn om IJsland binnen te raken. Die maatregel gaat in op 27 juli.