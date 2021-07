Millimeterwerk: zo miniem was het verschil tussen zilver en brons voor Van Aert

Wout van Aert heeft in de olympische wegrit voor een eerste Belgische medaille gezorgd op de Spelen in Tokio. De zege ging naar Carapaz, maar de Kempenaar was de snelste in het groepje achtervolgers. Het scheelde overigens geen haar of het was brons in plaats van zilver voor Van Aert, maar hij kon Tourwinnaar Tadej Pogacar nog nét afhouden in de sprint. Een kwestie van millimeters.