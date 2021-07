Heftige beelden tonen hoe brandweer met gevaar voor eigen leven door bosbranden rijdt

Brandweerlui doen er alles aan om mensen te kunnen helpen, dat bewijzen de brandweermannen van het UC Davis Fire Department nogmaals in een aangrijpende video. Daarin is te zien hoe enkele brandweerlui dwars door een deel van de Tamarackbrand rijden om enkele mensen te redden uit hun huizen.

De Tamarackbrand woedt momenteel in delen van Californië en Nevada en is al aan de gang sinds 4 juli. Intussen is er al 50.000 are aan grond verwoest. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn er in de weer om het vuur onder controle te krijgen.

(tact)