‘Superhuman’ Nina Sterckx op haar achttiende vijfde op de Spelen: “Ik heb gehuild. Van geluk”

“Tijd voor de superhumans. We stellen ze graag aan u voor.” De tremolo in de stem van de speaker voorspelt dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Dan volgt de slechtste muziekmix die er ooit is bijeengeraapt: een mengeling van flarden van hits van ACDC of ander metalgeweld, dreunende beats, Japanse taikodrums… Maar het doel is wel bereikt. De spanning zit erin. Gewichtheffen is niet gewoon een gewicht in de lucht steken. Het is een tactisch steekspel: gokken op het te nemen aantal kilo’s, bijschaven als de concurrentie meer tilt, winnen, verliezen. Nina Sterckx stond na het trekken vijfde met 81kg. Tijdens het trekken en stoten vloeiden de tranen toen ze bij de derde poging 101 kg net miste – ze vroeg nog een request aan maar de jury veranderde niet van mening. Eindresultaat: vijfde met een totaal van 180 kg. In de coulissen vloeiden ook nog tranen. Was de 101kg gelukt, dan was ze vierde geweest.

Maar met de glimlach op het aangezicht stapt ze mixed zone binnen. “Ik ben fier op mezelf, dat gevoel overheerst. Iedereen heeft mij wel zien wenen. Maar op het einde waren het tranen van geluk. Ik had geen fantastische dag, ik heb er niet het uiterste kunnen uithalen, dat ik nog vijfde eindig, maakt mij trots. Vooral na de lange weg die ik heb afgelegd.”

Voor Sterckx was het een langgerekte, maandenlange afvalrace – in april woog ze nog 58,5 kilogram, ze moest naar -49kilo. De vorige olympische gewichtheffer was Tom Goegebuer, die als beste olympische prestatie tiende werd. Hij is, samen met zijn partner Bieke Vandenabeele, de coach van Sterckx. “Ik denk niet dat iemand mij dit snel zal nadoen. De Olympische Spelen zijn superchaotisch, dit neem ik mee naar Parijs. Want de ervaring opdoen voor Parijs 2024, dát was het doel. Er zit echt nog veel meer in, hopelijk kan ik dat Parijs laten zien en daar echt schitteren.”

Morgen stapt Sterckx alweer het vliegtuig op, maandag wordt ze 19 jaar. “Ik zit in het vliegtuig tijdens de nacht van zondag op maandag.” Maar eerst een traktatie na het maandenlange dieet. “Ik kan nu eindelijk voor de eerste keer sinds we hier zijn, Japans eten. En een ijsje. Ik moet niet meer denken of ik dit of dat mag eten, ik ga gewoon eten waar ik zin in heb.”

De Indiase Saikhom Mirabai Chanu volgde als tweede met een totaal van 202 (87 + 115). De Indonesische Windy Cantika Aisah vervolledigde met een totaal van 194 (84 + 110) het podium. De Taiwanese Fang Wan-Ling bleef met 181 (80 + 101) Sterckx net voor als vierde.

Sterckx is nog altijd maar bijna 19, maar ze mocht haar koffers voor Japan pakken op basis van de wereldranking. Daarin schoof ze de voorbije maanden flink op na onder meer brons op het EK en zilver op het WK voor min 20-jarigen (in de -55 kg). Ze treedt normaal aan in de klasse tot 55 kg maar kwam op de Spelen in de -49 kg uit.

