Jessie Kaps heeft niet de hoofdvogel afgeschoten op haar eerste Olympische Spelen. In de 10m luchtkarabijn werd de Tongerse schutster 27ste op 50 deelnemers. Een finaleplaats (top acht) was altijd buiten schot en in de slotfase zakte ze nog terug. “Ik ben dankbaar dat ik erbij was en ga nu trainen voor Parijs”, sloot ze af.