Judoka Jorre Verstraeten botste te vroeg op de latere olympisch kampioen: “Alles gedaan wat hij kon”

Judoka Jorre Verstraeten heeft zich zaterdag op de Olympische Spelen in Tokio in de klasse tot 60 kg niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Verstraeten verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Japanse topper Naohisa Takato, die later olympisch kampioen zou worden. Brute pech dus.

Verstraeten verloor van Takato na een ippon op een vijftiental seconden van het einde. Onze landgenoot klampte aan en het duel leek op weg naar de ‘golden score’, tot Takato in het slot toesloeg.

In de eerste ronde moest Verstraeten aan de bak tegen de Duitser Moritz Plafky en hij had het niet onder de markt. De beslissing moest vallen in de ‘golden score’. Ook daar hielden de Belg en Duitser mekaar lang in evenwicht. Na ruim vier minuten trok Verstraeten dan toch het laken naar zich toe, na een knappe Waza-Ari.

De 23-jarige Verstraeten haalde al twee keer EK-brons binnen (2019 en 2020) en won begin april het Grand Slam toernooi in het Turkse Antalya, zijn mooiste overwinning tot dusver. Het WK in Boedapest vorige maand was dan weer een lichte teleurstelling voor de Bertemnaar met een exit in de derde ronde na verlies tegen een lager geklasseerde Kazach.

Coach Cédric Taymans: “Er zijn veel zaken die hij uit deze kamp zal leren”

Zijn coach Cédric Taymans, zelf voormalig vicewereldkampioen in die gewichtsklasse, zocht achteraf niet naar excuses. “Jorre heeft alles gedaan wat hij kon.”

“Hij maakte een goede start tegen de Duitser Plafky. Die kamp was al moeilijk te managen omdat hij hem nog nooit had ontmoet. Hij klopte hem pas in de golden score”, aldus Taymans. Het lot koppelde hem daarna aan de Japanner. “We kunnen niet veel over de kamp zeggen. De Japanner hield de kamp goed gesloten.” Enkele seconden voor het einde van de kamp vloerde Takato Verstraeten met een uchi-mata. “Jorre heeft alles gedaan wat hij kon. Er zijn veel zaken die hij uit deze kamp zal leren voor de toekomst. We wisten dat het een moeilijke kamp zou worden, want Takato’s stijl ligt hem niet.”

Beiden kwamen in competitie nog nooit tegen elkaar uit, maar brachten vroeger wel al stages samen door. “Het judo is ook een loterij”, oordeelde Taymans.

De 23-jarige Leuvenaar houdt volgens de technisch directeur van de Franstalige federatie toch een goed gevoel over aan zijn eerste Spelen. “Ik denk dat hij er alles aan gedaan heeft om in vorm te zijn. Hij was in de vorm van zijn leven. We mogen dan ook optimistisch zijn voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024”, concludeert Taymans.