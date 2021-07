Eerst vindt hij het lichaam van Jürgen Conings, een kleine maand later houdt hij de Maas tegen. Als er één Limburgse burgemeester deze zomer het nieuws domineert, is het Johan Tollenaere (Open Vld). “Wat me angst inboezemt, is dat een deel van de bevolking al het vertrouwen in politici en media kwijt is.”