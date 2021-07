Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is momenteel opnieuw vrij van covidpatiënten. — © Sven Dillen

Hasselt

In Limburg raken er momenteel gemiddeld honderd mensen per dag besmet, bijna twee op de drie van hen zijn tieners en twintigers. Onze ziekenhuizen blijven wel buiten schot. Er liggen in totaal nog slechts vier covidpatiënten. Jessa in Hasselt is opnieuw volledig covidvrij.