Soualiho Meïté (ex-Zulte) wordt ploegmaat van Jan Vertonghen bij Benfica

De Franse middenvelder Soualiho Meïté (27) ruilt het Italiaanse Torino voor Benfica. Bij de Portugese topclub ondertekende hij een contract tot 2026.

Meïté wordt bij Benfica een ploegmaat van Jan Vertonghen en Mile Svilar. Tussen februari 2016 en juni 2017 voetbalde Meïté in de Belgische hoogste afdeling op uitleenbasis voor Zulte Waregem, waarna de fusieclub de aankoopoptie lichtte. Hij droeg het shirt van Essevee in 58 wedstrijden. Vervolgens verkocht Zulte Waregem hem aan AS Monaco, dat hem bij Bordeaux stalde en vervolgens liet vertrekken naar Torino. Het voorbije halfjaar werd Meïté gehuurd door AC Milan.