Kanye West laat miljoenen fans wachten op nieuwe plaat

Nochtans had Kanye donderdagavond in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta nog een ‘feestje’ georganiseerd voor 40.000 fans, waarbij ze de plaat volledig te horen kregen. Ze hoorden dat Jay-Z een gastrol heeft, net als tal van andere rappers.

Kanye zelf was ook aanwezig in Atlanta – net als zijn ex-vrouw Kim Kardashian – maar de rapper zei er niets. Hij danste een beetje, gekleed in een rood trainingspak en met een wat gekke bivakmuts over het hoofd. Zonder zijn fans te bedanken vertrok hij weer. Daarna was het eindeloos wachten op de plaat die niet kwam. Bij Def Jam Records liet iemand verstaan dat ze Kanye vrijdag nochtans aan het aanmoedigen waren om de plaat uit te brengen. (gjs)