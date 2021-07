IN BEELD. Naomi Osaka steekt de olympische vlam aan, drones stelen de show

In Tokio is vrijdagavond om 20u00 (vrijdagnamiddag 13u00 Belgische tijd) de openingsceremonie van de Zomerspelen van de 32e Olympiade van start gegaan. De Amerikaanse tennisster Naomi Osaka kreeg de eer om het vuur aan de olympische lont te steken. Het hoogtepunt van de openingsceremonie was ongetwijfeld de lichtshow met 1.824 drones.