Duitse wielrenner Simon Geschke mist Spelen door coronabesmetting

Wielrenner Simon Geschke heeft positief getest op het coronavirus. De Duitser kan daardoor zaterdag niet meedoen aan de wegwedstrijd, meldt het Duitse olympische comité.

De 35-jarige Geschke is de eerste sporter binnen de Duitse olympische ploeg die in Tokio positief test op corona. Andere landen hebben wel al meerdere corona-gevallen, waaronder Tsjechië en Nederland. Eerder op vrijdag meldde het organisatiecomité van de Spelen negentien nieuwe besmettingen. In drie van de gevallen ging het om atleten.

“Het is heel moeilijk om zo kort van tevoren uit de wedstrijd te worden gehaald. Ik heb me heel nauwkeurig aan alle hygiëneregels gehouden”, aldus Geschke. “Fysiek voel ik me goed, maar emotioneel gezien is het een zwarte dag voor mij. Het enige wat ik nu nog kan doen, is de jongens een goede race toewensen.”

Emanuel Buchmann, eveneens wielrenner, is de kamergenoot van Geschke. Hij moet nu nieuwe PCR-testen ondergaan en weet dan of hij zaterdag mag starten. Nikias Arndt en Maximilian Schachmann, de twee andere Duitse deelnemers aan de wegwedstrijd, hebben negatief getest en mogen meedoen aan de 234 kilometer lange wegwedstrijd.