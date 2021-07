Een vlammetje hier, een vleugje parfum daar: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Setje oorbellen

Ann, eindredacteur: “Klassiek, maar tijdloos, en uiteraard zonder dat er een schildpad voor uit z’n huisje moest. Deze oorbellen in tortoise shell.” 26,95 euro.

www.zalando.be

Lien, redacteur: “Omdat we nooit genoeg parfum hebben: een Nina Ricci-combinatie van rozen en rabarber, die mij bijzonder intrigeert.” 46,90 euro voor 30 ml.

www.iciparisxl.be

Voor de herfst

Hanne, redacteur: “Yes, eindelijk kleren kopen voor in het juiste seizoen dat mijn dochter wordt geboren. Echter: nog geen kleerkast. Dus deze herfstige outfit hangt te wachten op de kapstok in de kinderkamer en fleurt me op als ik passeer.” Broekje 9,95 euro, top 9,95 euro.

www.jbc.be

Voor een apero

Lien, redacteur: “Eerder al gekocht in wit, nu ook in het zwart. En met een muiltje en brede riem zelfs geschikt om te aperitieven op een Italiaans terras.” 12,99 euro.

www2.hm.com

Bij kaarslicht

Hanne, redacteur: “Altijd ideaal voor wat extra sfeer en gezelligheid op het terras: een tuinkaars met vlammen die dansen tot in het holst van de zwoelste zomernacht. Gekocht in tweevoud.” 3,99 euro.

www.brico.be

Keuzeboek

Ann, eindredacteur: “In een bibliotheek terechtkomen waar elk boek je toont hoe je leven had kunnen lopen als je andere keuzes gemaakt had: dat is verdorie het verhaal dat ik zélf had willen schrijven. Maar goed, het lezen op vakantie zal gelukkig ook al een goede keuze zijn.” 22,99 euro.

www.bol.com