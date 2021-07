Dylan Groenewegen pakt tweede ritzege in Ronde van Wallonië na sterke sprint

Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) heeft de vierde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Na 206 kilometer was hij in Fleurus de snelste van een omvangrijke groep. In de slotkilometers regende het aanvallen, maar niemand geraakte echt weg. In de spurt maakte de Nederlander het uiteindelijk uitstekend af, goed voor zijn tweede ritzege. Nizzolo en Gaviria mochten mee op het podium. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) blijft leider.

Gianni Vermeersch was de eerste Belg op de zesde plaats.

Dinsdag pakte Groenewegen ook al de bloemen in de eerste rit. Dat was de eerste ritzege voor de Nederlander na zijn schorsing van negen maanden voor zijn aandeel in de zware val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen vorig jaar. De Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo), die donderdag de koninginnenrit won, behoudt de leiderstrui. Vrijdag finishte hij als vijfde.

De Ronde van Wallonië eindigt zaterdag met een 192,4 kilometer lange etappe van Dinant naar Quaregnon. Vorig jaar schreef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de wielerwedstrijd op zijn naam.