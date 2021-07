ROYALS. Feest, maar ook verdriet in Noorwegen en het bijzondere interieuritem van de queen

Prins Harry schrijft een boek, maar dat voorspelt niet veel goeds. De queen heeft alvast een beetje afleiding, want in haar landhuis prijkt een bijzonder item. En zag je ooit al zoveel royals op één foto? Voor ons was het alvast de eerste keer. Wij houden je ook deze week op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in koninklijke kringen.

Zweden wint deze zomer in de categorie ‘meeste royals op één zomerse foto’, mocht die überhaupt officieel bestaan. De hele familie is op vakantie in slot Solliden op het eiland Öland en alle leden poseerden allemaal op een rij. Van links naar rechts: Estelle, Victoria, Alexander, Sofia met baby Julian, Carl Philip, Gabriel, Carl Gustaf en Silvia, Leonor, Oscar, Daniel, Adrienne, Madeleine en haar man Chris O’Neill, Nicolas.

Hét nieuws van de week komt uit Amerika, waar prins Harry en Meghan Markle ondanks de veelvuldig aangegeven drang naar privacy aan een showbizzcarrière timmeren. De prins is bezig aan een boek vol persoonlijke informatie. Het zal naar eigen zeggen de focussen leggen op wie hij als man is geworden, niet op de prins als wie hij werd geboren. Dat het debuut van de prins stof zal doen opwaaien, lijkt nu al zeker. In Groot-Brittannië speculeren ze al over een mogelijk grotere breuk met vader, prins Charles. Ook onze royaltywatcher Wim Dehandschutter voorspelt niet veel goeds. “De Britse koninklijke familie is de controle over Harry helemaal kwijt. Ze zitten vast al met knikkende knieën in het paleis.”

Prinsen Harry en William afstandelijk tijdens de onthulling van het standbeeld van hun moeder, prinses Diana, op 1 juli. — © AFP

In Groot-Brittannië was het feest: prins George, de oudste zoon van prins William en Kate Middleton, is donderdag acht jaar geworden. Ter gelegenheid van zijn dag werd een nieuwe foto van de jongen vrijgegeven, gemaakt door zijn mama. Op het kiekje zit hij op de motorkap van Williams terreinwagen, een Land Rover. Dat is subtiel symbolisch, want zijn overgrootvader prins Philip was een grote fan van het automerk. De man overleed in april op 99-jarige leeftijd.

© ISOPIX

Feest was er ook in Noorwegen. Daar is prins Haakon, de zoon van koning Harald en koningin Sonja, op dinsdag 48 jaar geworden. Ook hij werd in de bloemetjes gezet met een reeks foto’s. Later deze week stond er een andere, grimmigere herdenking op de planning. Het was immers tien jaar geleden dat Anders Breivik een aanslag pleegde op het Noorse eilandje Utøya en in hoofdstad Oslo. De koninklijke familie was ter plaatse om steun te betuigen op verschillende plechtigheden. Een van de slachtoffers toen was een stiefbroer van kroonprinses Mette-Marit.

De queen heeft een speciaal interieuritem staan in haar landhuis in Norfolk, Sandringham. Het gaat om … een gebreide versie van het huis zelf. Het werk is gemaakt door ene Margaret Seaman, een 92-jarige betovergrootmoeder. Zij werkte er de afgelopen twee jaar soms tot vijftien uur per dag aan verder. Het breisel van 18 meter lang en met ingewikkelde details zoals bomen, schoorstenen en de St. Mary Magdalene-kerk, waar de koninklijke familie traditioneel de kerstmis bijwoont, is nog tot 14 oktober te zien in de balzaal van Sandringham House. Naar verluidt is de 95-jarige koningin Elizabeth zelf erg onder de indruk van het kunstwerk.

Over naar eigen land. Op woensdag 21 juli waren alle ogen op prinses Delphinegericht. Zij trok een opvallende outfit aan voor haar nationalefeestdagdebuut naast de rest van de koninklijke familie. Het gaat om een creatie van ontwerpster Siré Kaba, die met Erratum Fashion een winkel heeft in Molenbeek en haar designs inspireert op Afrikaanse mode. De naam van het label heeft een symbolische betekenis en refereert naar “de fouten uit het verleden herstellen”. Net die betekenis geeft de look van de prinses ook een extra laagje mee, gezien de woelige strijd op zoek naar erkenning van haar vader koning Albert II. Delphine werkte verder Belgisch af met een handtas van Award/t en schoenen van Morobé.