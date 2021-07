Gluren bij BV’s: Laura Tesoro zit met de slappe lach en wie draagt een ieniemieniebikini?

Fun aan zee en in het zwembad, maar ook in de muziekstudio: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Je ooit al afgevraagd hoe je cowboylaarsjes draagt zonder op een linedancer te lijken? Bab Buelens geeft het goede voorbeeld.

Een waarheid van Leen Dendievel: “Aan de liefde van dieren kan je nooit twijfelen.”

“Als model worden we nauwelijks serieus genomen. We zijn “mooi” en mogen daarom niet klagen … Passief-agressief gedrag en egospelletjes zijn een veelvoorkomend probleem in onze business”, schrijft Hannelore Knuts in een uitgebreide post als sneer naar de modewereld.

Omdat Kato Callebaut vindt dat haar lief, Tom Dice, te weinig post op sociale media, zet hij nu wekelijks een stuk fruit in de kijker. “Zoals een echte influencer.”

Dat ze oprecht tevreden is met haar zwembad, schrijft Dina Tersago bij een foto van haar jongste zoon die aan de rand zit.

En Amy Sonck is dan weer blij dat ze met haar vriendin – “haar andere helft” – de zee in kan in een gewaagde bikini.

Een plectrum laten vallen in het midden van een nummer en het nadien maar moeilijk kunnen oprapen, daar krijgt Laura Tesoro de slappe lach van.

Feestje ten huize Niels Albert en zijn Valeska: ze zijn zeven jaar samen en kijken uit naar de volgende jaren en “meer zotte avonturen”.

“Tel de dagen niet, maar laat de dagen tellen”, is de boodschap van Lesley-Ann Poppe die met haar twee jongste kinderen geniet van zon, zee en strand.

Tanja Dexters gaat voor een volledig zwart-witte look op Marbella.