De politie heeft donderdag rond 20.40 uur een auto met een iets te vlotte rijstijl achtervolgd vanop de Beukenlaan in Webbekom. Even verderop zaten twee personen op een bankje langs de auto. Een 23-jarige Looienaar bleek de bestuurder, maar had een rijverbod. Hij testte ook positief op drugs. De wagen werd getakeld. siol