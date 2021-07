De meer besmettelijke deltavariant van het coronavirus domineert inmiddels grote delen van Europa. Dat hebben het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag bekendgemaakt. Uit gegevens verzameld tussen 28 juni en 11 juli blijkt dat in 19 van de 28 landen de mutatie, die voor het eerst in India werd vastgesteld, dominant is.