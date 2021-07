Vaccinatie-update: enkel IJsland doet het beter dan Vlaanderen

Uit de vaccinatie-update van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat Vlaanderen het erg goed doet op het vlak van vaccinatiegraad. Enkel IJsland doet het beter. In Vlaanderen is al 53,75 procent volledig gevaccineerd. Bij de 18-plussers gaat dat om 66,47 procent.

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen loopt op volle toeren. Alle Vlaamse 18-plussers kregen al hun uitnodiging en ook een groot deel 12- tot 17-jarigen werden al uitgenodigd en gevaccineerd. Daarmee komt Vlaanderen op de tweede plek te staan op het vlak van vaccinatiegraad. Enkel IJsland doet het nog net iets beter dan wij. Dat blijkt uit cijfers van de Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

De cijfers: 3.575.957 Vlamingen kregen al twee coronaprikken. Dat is 53,75 procent van alle Vlamingen. Ook 1.345.578 Vlamingen kregen al één prik. Dat is 20,22 procent. In totaal kregen al 4.921.535 Vlamingen minstens één coronaprik. Dat komt neer op 73,97 procent van de Vlaamse bevolking. Bij de 65-plussers ligt de vaccinatiegraad ondertussen erg hoog. 92,86 procent van hen zijn al volledig gevaccineerd. Als we naar de 18-plussers kijken zitten we aan een vaccinatiegraad van 66,47 procent.

De komende twee weken staan er nog heel wat prikken gepland. 579.269 in de week van 26 juli en 376.190 in de week van 2 augustus. Het grootste deel daarvan gaat naar mensen die een tweede prik moeten krijgen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

(sgg)