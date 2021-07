Tot helft jongeren komt niet opdagen voor coronaprik: “Pure waanzin dat ze zo vaak niet kunnen”

Antwerpen

Tot de helft van de jongeren die worden uitgenodigd voor een coronavaccin, komt niet opdagen. Dat merken ze in verschillende vaccinatiecentra. Een van de problemen is dat de overheid amper telefoonnummers of e-mailadressen van hen heeft. De uitnodiging gaat dus vaak per brief, hoe digitaal de jeugd ook is. Al komt er ook wel wat nonchalance van de minderjarigen en hun ouders bij kijken.