Volgens de ene expert hadden stuwmeren veel onheil kunnen voorkomen, volgens de andere niet: wie heeft gelijk?

Specialisten raken het niet eens met elkaar: kon de ramp in Verviers en Pepinster vermeden worden als het stuwmeer van Eupen sneller was opengezet? Professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik zegt dat alle info voorhanden was om de stuwdam voor de zondvloed open te zetten. Philippe Henry (Ecolo), Waals minister van Klimaat en Infrastructuur, ontkent dat. Maar wat is een stuwmeer eigenlijk, en kunnen ze echt helpen bij overstromingen? Patrick Willems, professor hydraulica aan de K.U.Leuven, geeft antwoorden.