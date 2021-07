In de Winterstraat in Gansbeek is ingebroken in een huis. De daders drongen binnen via de veranda. Ze openden keukenkasten en ook de kasten in de woonkamer. Er zou niets zijn gestolen. Mogelijk werden de inbrekers opgeschrikt en zijn ze gevlucht.

In de Sint-Lambertuslaan in Bilzen is ingebroken in een flat. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen. maw