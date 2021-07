Ferm Genoelselderen fietst naar het Paterke in Hasselt

Deze traditie houden ze al sinds 1986 in ere. Tijdens deze uitstap waren ook de partners welkom en konden ze aan de dames in geval van nood technische bijstand verlenen. Om 10 uur vertrokken de fietsers in Genoelselderen. Vervolgens ging het langs rustige wegen van het fietsroutenetwerk naar Hasselt. Zo’n twee uur later hadden de 19 sportievelingen hun doel bereikt en gingen ze iets eten in de Hasseltse binnenstad. Na de nodige krachten opgedaan te hebben, was het tijd om te doen waar ze voor gekomen waren: een bezoek en een moment van stilte - een van de weinigen van de dag - in de kerk van het Heilig Paterke. Ook werden er de nodige kaarsjes gebrand. Daarna vatten de fietsers de terugreis aan. Op de terugweg kon een tussenstop niet ontbreken en werd er nog even halt gehouden om te genieten van een ijsje of iets fris. Tegen 16u30 waren ze veilig en wel terug in Genoelselderen. Het was een zeer mooie dag en een leuke activiteit die ze ieder jaar in ere proberen te houden, want zelfs corona heeft deze activiteit van Ferm Genoelselderen niet kunnen dwarsbomen.