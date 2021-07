Swappers Riemst spelen leuk stadsspel in Maastricht

Met de fiets vertrokken ze richting Maastricht waar ze een tof stadsspel gingen spelen. In de stad kregen ze o.a. opdrachten om een aantal gebouwen te zoeken en dan er een foto van te maken. Ook moesten ze een aantal dingen gaan verzamelen. Natuurlijk deden ze deze opdrachten niet zomaar en werden deze opdrachten in een competitieve geest gespeeld. De winnaars kregen een ijsje met twee bollen. De verliezers hadden ook goed hun best gedaan en kregen als troostprijs een ijsje met één bol. Een zonovergoten dag, een leuke sfeer en een tof spel waren de ingrediënten van deze geslaagde activiteit.