PODCAST. Hoe een schoen en twee vrienden het onderzoek naar een moord in Vliermaalroot lieten ontploffen

De schoenmoord in 2002 in Vliermaalroot was ophefmakend. Een schoen op de plaats delict deed de zaak ontploffen en de dubbele arrestatie gaat vandaag nog altijd over de tongen. In onze nieuwste podcastaflevering van ‘Van Moord tot Verdict’ proberen we de zaak te reconstrueren.

Klusjesman Philippe Mercken wil even in Vliermaalroot (Kortessem) gaan kijken naar het karwei dat hem te wachten staat. De man is de vaste hulp van de 57-jarige Rita Vanderheyden en trekt op 8 november 2002 naar de Helstraat waar de vrouw woont. Zij belde een week eerder nog met de vraag of haar klusjesman het niet zag zitten om de herfstbladeren bij elkaar te doen. Maar de nietsvermoedende Philippe doet die ochtend een nare ontdekking. Hij komt uit bij het levenloze lichaam van Rita. Ze ligt naast haar wagen, met het hoofd in een plas bloed. De klusjesman slaat alarm en de hulpdiensten komen nog ter plaatse, maar kunnen niets meer doen.

Werkschoen

Het is onmiddellijk duidelijk dat het om een moord gaat. De omgeving wordt afgesloten en alle pistes blijven open. De recherche gaat aan de slag met de karige informatie die ze te pakken heeft. Van het moordwapen is geen sprake, maar de dader moet een avond eerder hebben toegeslagen. Op de plaats delict ligt wel een typische werkschoen. De speurders gaan ermee aan het werk. Ze bellen elke winkel af om te vragen of zij zulke schoenen verkopen en eventueel weten wie de klanten zijn. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de politie hoopt dat het iets kan uithalen.

Rita Vanderheyden. — © rr

Dubbele arrestatie

Gelijktijdig gaan ze alle contacten van het slachtoffer na. De telefoon van de vermoorde vrouw wordt uitgelezen en dat levert wel wat op. De mensen van de federale gerechtelijke politie die belast zijn met het onderzoek krijgen twee mensen in het vizier. Johan en Patrick, buren en vrienden uit Diepenbeek, blijken vlak voor de moord meermaals contact te hebben gehad met Rita. Er worden getuigenissen afgenomen die een mogelijke betrokkenheid doen vermoeden. Wanneer beide Diepenbekenaren worden opgepakt voor verhoor loopt het mis. Ze leggen tegenstrijdige verklaringen af en ze worden bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die besluit om de vrienden Johan en Patrick aan te houden. Ze worden in de gevangenis opgesloten en de zaak lijkt helemaal opgelost. Alleen komt de schoen niet overeen met het schoeisel dat de arrestanten dragen. Dat mysterie raakt niet opgelost. Is er meer aan de hand en zijn er anderen bij betrokken? Enkele maanden na de moord op Rita Vanderheyden blijven de bewijzen voor kanttekeningen zorgen. Wij praten in deze aflevering met speurder Nico Cilissen over hoe het onderzoek werd aangepakt en wat uiteindelijk voor een doorbraak zorgde.

