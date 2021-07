Bernd Hollerbach en zijn Kanaries zijn klaar om AA Gent zondagavond te ontvangen op Stayen. De Duitse coach zag sterke Buffalo’s aan het werk in hun Europese wedstrijd deze week. “Gent is een ploeg met weinig zwaktes, maar we zullen ervoor knokken”, aldus Hollerbach op de persconferentie vrijdagmiddag.