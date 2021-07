Belgische dressuurpaarden doorstaan inspectie in Tokio

De paarden van de drie Belgen die in actie komen tijdens de dressuur op de Olympische Spelen in Tokio hebben hun inspectie doorstaan. Dat laat de internationale paardensportfederatie FEI vrijdag weten. Flambau (Larissa Pauluis), Fil Rouge (Laurence Roos) en Intermezzo van het Meerdaalhof (Domien Michiels) kunnen daardoor dit weekend zonder problemen aantreden.

Van de 72 paarden die voor de dressuur werden gecontroleerd, moeten er twee zaterdag nog bijkomende inspecties ondergaan. Het gaat om Hot Chocolat vd Kwaplas van de Française Isabelle Pinto en Sultao Menezes van de Portugees Carlos Pinto.

Dit weekend vinden de kwalificaties in de dressuur plaats voor zowel de finale voor landenteams als de individuele finale, die respectievelijk dinsdag en woensdag worden gereden. Na de paardeninspectie vond een loting plaats om de startvolgorde tijdens de kwalificaties te bepalen: België kwam als twaalfde van de vijftien landen aan bod. (Volledige startvolgorde: Denemarken, Japan, Australië, Groot-Brittannië, Zweden, Nederland, Spanje, Portugal, Canada, ROC (Rusland), Oostenrijk, België, Frankrijk, Verenigde Staten en Duitsland.)

De ruiters zijn ingedeeld in zes groepen, waarvan er zaterdag en zondag vanaf 17 uur lokale tijd (10 uur Belgische tijd) telkens drie aan de bak komen. Larissa Pauluis komt met Flambeau als eerste Belgische in actie tijdens de derde groep op zaterdag. Laurance Roos en Fil Rouge maken hun opwachting in de eerste groep op zondag, Domien Michiels en Intermezzo van het Meerdaalhof in de tweede.

De acht beste landen strijden dinsdag om 17 uur lokale tijd voor de medailles. De top achttien van de ruiters kwalificeert zich voor de freestyle woensdag om 17.30 uur lokale tijd.