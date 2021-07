Nina Derwael en Novak Djokovic splitten

De Olympische Spelen op hun best: een verbroedering van vedetten over verschillende sportdisciplines heen.

In de gymzaal van het atletendorp liep Nina Derwael plots Wimbledonwinnaar Novak Djokovic tegen het lijf. De Serviër toonde prompt dat Kim Clijsters niet de enige tennisser is die een split in de benen heeft.

“Als Djokovic om een foto vraagt, kan je niet weigeren”, postte Derwael op haar social media.