Organisatie Pukkelpop: “Wout Van Aert kan ook geen koers rijden op één wiel”

Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop, heeft in naam van de organisatie van het festival uitgelegd waarom de handdoek in de ring wordt gegooid. Dat festivalgangers negatieve PCR-testen van maximum 48 uur oud moeten kunnen voorleggen, maakt een vlotte organisatie van het festival onmogelijk, klinkt het, met een flinke sneer richting de regering.

Woordvoerder Frederik Luyten heeft voor de camera’s verklaard waarom de editie van Pukkelpop ook dit jaar niet doorgaat. Nadat gisteren de bouwwerken al werden stilgelegd en de ticketverkoop offline werd gehaald, kondigde de organisatie vanochtend mee dat ze een veilig verloop van het festival niet kunnen garanderen onder de nieuwe voorwaarden die de regering maandag invoerde op het Overlegcomité.

Oorspronkelijk was afgesproken dat een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voldoet om toegang te krijgen tot het festival. Die regels werden maandag aangescherpt: de geldigheidsduur werd teruggebracht naar 48 uur. Dat wil zeggen dat niet- of onvolledig gevaccineerde festivalgangers met een combiticket een nieuwe test zouden moeten ondergaan op het terrein.

“We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7.000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de testcapaciteit zouden moeten verdrievoudigen”, aldus Luyten. “Dat is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand.”

Pukkelpop zegt verrast te zijn door de nieuwe maatregel van de regering. “De afgelopen maanden en weken zijn we dagelijks in overleg geweest met de overheid en onze medische partners”, klinkt het. “Er is altijd aandachtig geluisterd naar alle bezorgdheden, wensen en richtlijnen. Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd.”

Of een kleinschaligere editie van bijvoorbeeld drie dagen geen optie was? “Met alle respect, we zijn drie weken voor het festival”, reageert Luyten scherp. “We hebben de afgelopen week lang onderhandeld. Daarom heeft onze communicatie ook eventjes op zich laten wachten, omdat we dit gewoon erg grondig willen onderzoeken. Dat hebben we vanaf het begin gedaan. Als je dan vlak voor de wedstrijd de spelregels eventjes gaat veranderen...je kan ook niet verwachten dat je Wout Van Aert zegt: je mag morgen de koers rijden, maar het zal wel op één wiel zijn. Dat gaat gewoon niet meer.”