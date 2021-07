Na de zware overstromingen in de Chinese metropool Zhengzhou is het aantal doden opgelopen tot 51. Er is 65,5 miljard yuan (omgerekend 8,5 miljard euro) schade, meldt de Chinese staatstelevisie. Bovendien is het einde nog niet in zicht want de zware regenval is nog niet voorbij in de provincie Henan, waartoe ook Zhengzhou behoort.