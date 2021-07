Hanne Claes mag dankzij Nafi Thiam toch naar openingsceremonie van de Olympische Spelen

Normaal gezien mogen enkel de atleten die op dit moment al in het olympisch dorp verblijven deelnemen aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio, die vrijdagmiddag Belgische tijd plaatsvindt. Maar 400 meter loopster Hanne Claes kan er uitzonderlijk toch bij zijn in het olympisch stadion, met dank aan Nafi Thiam.

Door de strenge coronamaatregelen zijn enkel de atleten die vrijdag al verblijven in het olympisch dorp welkom op de openingsceremonie. En dat zijn er niet veel, aangezien dit jaar een atleet maximaal vijf dagen voor zijn competitie mag toekomen in dat olympisch dorp. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de vlaggendragers, in het geval van België Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer. Die vlaggendragers mochten elk één persoon uitnodigen om mee naar de openingsceremonie te gaan. Thiam koos voor Belgian Cheetah Hanne Claes. “Supertof”, laat de 400 meter loopster weten op Instagram. Thiam en Claes verblijven op dit moment nog in het Belgische basiskamp in Mito.